Путин и Лукашенко выступят на «Славянском базаре» 13 июля

13 июля в Витебске начинает свою работу фестиваль искусств «Славянский базар». На открытии выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, планируется передать видеообращение президента России Владимира Путина.

Как заявил госсекретарь Союзного государства РФ и РБ Дмитрий Мезенцев, фестиваль откроется зрелищным гала-концертом. В фестивальные дни пройдут несколько концертов на театральных площадках и в филармониях.

В рамках «Славянского базара-2023» также состоится круглый стол. На нем планируется обсудить задачи руководителей вузов, творческих коллективов, деятелей искусств.

Добавим, что ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит с 1992 года, продолжит работу до 16 июля 2023 года.