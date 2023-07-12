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Путин и Лукашенко выступят на «Славянском базаре» 13 июля

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Путин и Лукашенко выступят на «Славянском базаре» 13 июля
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Фото из открытых источников

13 июля в Витебске начинает свою работу фестиваль искусств «Славянский базар». На открытии выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, планируется передать видеообращение президента России Владимира Путина.

Как заявил госсекретарь Союзного государства РФ и РБ Дмитрий Мезенцев, фестиваль откроется зрелищным гала-концертом. В фестивальные дни пройдут несколько концертов на театральных площадках и в филармониях.

В рамках «Славянского базара-2023» также состоится круглый стол. На нем планируется обсудить задачи руководителей вузов, творческих коллективов, деятелей искусств.

Добавим, что ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит с 1992 года, продолжит работу до 16 июля 2023 года.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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