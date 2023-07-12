Сын продюсера Рудковской и дочь рэпера Тимати неожиданно стали парой

Сын продюсера Яны Рудковской и Дочь рэпера Тимати неожиданно стали парой. Алиса Юнусова вместе с Александром Плющенко (Гном Гномыч) сыграют вместе в новой экранизации «Трех мушкетеров».

Рудковская написала в соцсети, что их наследник сыграет юного Д’Артаньяна в «Трех мушкетерах». Кроме него в картине появится знаменитая дочь модели Алены Шишковой и рэп-исполнителя Тимура Юнусова (рэпера Тимати). Алиса в настоящее время занимается актерским мастерством, танцами, гимнастикой.

Также продюсер добавила, что в ленте телезрители смогут увидеть Михаила Боярского, что говорит о высоком качестве фильма. Яна с нетерпением ждет трансформации сына. Гримеры намерены превратить белокурого Александра в жгучего брюнета.