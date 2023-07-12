Умер народный артист РФ, актер из «Бега» и «Утиной охоты» Анатолий Гладнев

Анатолий Гладнев родился 16 октября 1939 года. В 1963 году он окончил зоотехнический факультет в Воронежском сельскохозяйственном институте. В 1968 актер закончил обучение в Воронежском филиале Ленинградского института театра, музыки, кино при театре драмы.

В 2017 году Гладнев получил Специальную премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" Российской национальной Премии "Золотая Маска".

Стоит добавит, что прощание с народным артистом РФ состоится в пятницу, 14 июля, в 11:00 в родном театре.