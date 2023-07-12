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Умер народный артист РФ, актер из «Бега» и «Утиной охоты» Анатолий Гладнев

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Умер народный артист РФ, актер из «Бега» и «Утиной охоты» Анатолий Гладнев
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Фото из открытых источников
Сегодня, 12 июля, скончался Анатолий Гладнев, известный советский, российский актер. Он ушел из жизни на 84-м году жизни, информирует Воронежский академический театр драмы, где артсит трудился с 1964 года. Причина его кончины не сообщается.

Анатолий Гладнев родился 16 октября 1939 года. В 1963 году он окончил зоотехнический факультет в Воронежском сельскохозяйственном институте. В 1968 актер закончил обучение в Воронежском филиале Ленинградского института театра, музыки, кино при театре драмы.

В 2017 году Гладнев получил Специальную премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" Российской национальной Премии "Золотая Маска".

Стоит добавит, что прощание с народным артистом РФ состоится в пятницу, 14 июля, в 11:00 в родном театре.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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