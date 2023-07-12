Умерли 20 актеров из телесериала «Кухня»

Премьера «Кухни» состоялась в 2012 году на СТС. Однако многие актеры уже ушли из жизни. Вспоминаем умерших артистов, украсивших своим появление многосерийный фильм.

У Ивана Рудакова после перенесенного коронавируса остановилось сердце. Актеру на момент смерти было 43 года.

56-летний Сергей Афанасьев умер в 2019 году от продолжительной болезни.

Наталья Юнникова в 2017 году после полученной черепно-мозговой травмы в собственной квартире скончалась от инсульта. Ей исполнилось всего 37 лет.

Виталий Альшанский ушел из жизни в 52 года от инфаркта.

Дмитрий Гусев был найден мертвым в собственной машине. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

77-летний Валерий Громовиков скончался от последствий коронавируса в 2023 году.

Сергей Сосновский скончался на 68 году жизни от тяжелого заболевания.

Марк Рудинштейн болел диабетом и раком. Незадолго до смерти попал с инфарктом в реанимацию, а немного позже перенес инсульт.

Дмитрий Мирон ушел в мир иной в 2016 году. О причинах смерти ничего не известно.

Дмитрий Сапронов скончался в 2023 году. О причине смерти не сообщается.

Артур Диланян скончался в 2021 года на 60 году жизни от сердечной недостаточности.

Юрий Рожков умер от инфаркта в 2016 году. Ему исполнилось 45 лет.

Кира Крейлис-Петрова боролась с онкологией. Ушла из жизни в 2021 году.

Владимир Чуприков умер в 2020 года в 56 лет. Причина кончины - остановка сердца. Жизнь Бориса Тенина в 2021 году забрал инсульт. Александр Шаврин ушел из жизни в 57 лет.

Виктор скончался в сентябре 2016 года.

Дмитрия Межевичаа не стало в 2017 года. Артисту было 76 лет.

61-летний Виктор Барченко не пережил последствий ковида в 2021 году.

Михаил Бескаравайный ушел из жизни в 2023 года. Сердечно-сосудистая недостаточность не дала шансов на жизнь 65-летнему актеру.



