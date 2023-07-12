Умерли 20 актеров из телесериала «Кухня»

Премьера «Кухни» состоялась в 2012 году на СТС. Однако многие актеры уже ушли из жизни. Вспоминаем умерших артистов, украсивших своим появление многосерийный фильм.
У Ивана Рудакова после перенесенного коронавируса остановилось сердце. Актеру на момент смерти было 43 года.
56-летний Сергей Афанасьев умер в 2019 году от продолжительной болезни.
Наталья Юнникова в 2017 году после полученной черепно-мозговой травмы в собственной квартире скончалась от инсульта. Ей исполнилось всего 37 лет.
Виталий Альшанский ушел из жизни в 52 года от инфаркта.
Дмитрий Гусев был найден мертвым в собственной машине. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
77-летний Валерий Громовиков скончался от последствий коронавируса в 2023 году.
Сергей Сосновский скончался на 68 году жизни от тяжелого заболевания.
Марк Рудинштейн болел диабетом и раком. Незадолго до смерти попал с инфарктом в реанимацию, а немного позже перенес инсульт.
Дмитрий Мирон ушел в мир иной в 2016 году. О причинах смерти ничего не известно.
Дмитрий Сапронов скончался в 2023 году. О причине смерти не сообщается.
Артур Диланян скончался в 2021 года на 60 году жизни от сердечной недостаточности.
Юрий Рожков умер от инфаркта в 2016 году. Ему исполнилось 45 лет.
Кира Крейлис-Петрова боролась с онкологией. Ушла из жизни в 2021 году.
Владимир Чуприков умер в 2020 года в 56 лет. Причина кончины - остановка сердца. Жизнь Бориса Тенина в 2021 году забрал инсульт. Александр Шаврин ушел из жизни в 57 лет.
Виктор скончался в сентябре 2016 года.
Дмитрия Межевичаа не стало в 2017 года. Артисту было 76 лет.
61-летний Виктор Барченко не пережил последствий ковида в 2021 году.
Михаил Бескаравайный ушел из жизни в 2023 года. Сердечно-сосудистая недостаточность не дала шансов на жизнь 65-летнему актеру.
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