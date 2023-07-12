На одном из пляжей во Флориде (штат Америки) туристы неожиданно заметили в воде акулий плавник. Люди оперативно покинули воду, поэтому удалось избежать жертв.

По сведениям портала Gismeteo, акула начала стремительно приближаться к людям. Они в панике покинули водоем, после чего хищник отступил.

Как рассказали в местном Департаменте природных ресурсов, приближение к берегу акул — явление частое. Здесь животные не считают людей добычей.

И хотя идентифицировать животное не удалось, эксперты исключают, что акула занималась охотой. Во время поисков добычи она не показывает плавник, а тихо подкрадывается. В таком случае хищник бросается на человека со спины из-под воды, но не на плаву.

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