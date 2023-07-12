Зрители потребовали убрать Леонида Якубовича с поста телеведущего «Поля чудес»

В 2019 году продюсерский центр Максима Фадеева расторг контракт с Наргиз Закировой, после чего ей запретили исполнять песни композитора. Как
В телесериале «Король и шут» Валери Зоидовой пришлось сняться в обнаженной сцене, хотя в итоге этот эпизод не вошел в монтаж. Но бойфренд актрисы не
В конце мая супруг Дины Гурцкой Петр Кучеренко неожиданно умер. Певица вместе с сыном Константином как-раз принимала участие в музыкальном шоу "Две
Первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" досталось 22-летнему трансгендерк Рикки Колле. Впервые в истории титут победительницы
Максим Фадеев подал в суд на бар в Алматы. Причиной иска стало выступление узбекской певицы Наргиз Закировой вне его продюсерского центра, которое
В конце апреля Бедрос Киркоров заявил, что планирует развестись с женой Людмилой после 26 лет брака. В «Секрете на миллион» отец поп-короля