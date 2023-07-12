Зрители потребовали убрать Леонида Якубовича с поста телеведущего «Поля чудес»

Леонид Якубович столкнулся с волной критики в свой адрес из-за эпизодов с участниками в шоу «Поле чудес», которое выходит на Первом канале. Накануне его вновь потребовали убрать из капитал-шоу.

Пользователи считают, что программа с Якубовичем в качестве ведущего изжила себя. Фанаты уверены в необходимости перезапуска проекта, в том числе — смены телеведущего.

«Неужели еще непонятно, что всех воротит от этого толстого и старого Якубовича, от его бреда на площадке»,

«В чем чудеса на программе заключаются? Наверное, что показывают одно и тоже с одним и тем же телеведущим»

«Пора передачу закрыть, или реконструировать с новыми лицами», — -написали юзеры.