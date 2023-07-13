Бывшая домработница Пугачевой сообщила, что 74-летней артистке плохо в Израиле

Бывшая домработница Аллы Пугачевой поделилась последними новостями о Примадонне. Речь идет о жизни 74-летней певицы в Израиле. В беседе с корреспондентами Людмила Дороднова поведала о трудностях, с которыми столкнулась артистка.

Дороднову любознательные журналисты попросили рассказать немного о проживающей в Израиле Алле Борисовной. Женщина не стала скрывать, что Пугачевой непросто дается жизнь в жаркой стране.

"Израильский климат совсем не ее. Люди говорят, там тяжело," - сказала экс-помощница.

Дороднова также призналась, что Примадонну российской эстрады и ее семью не считает «предателями». По словам Людмилы Ивановной, люди сильно ухватились за некоторые высказывания прославленной исполнительницы.