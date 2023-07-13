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Бывшая домработница Пугачевой сообщила, что 74-летней артистке плохо в Израиле

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Бывшая домработница Пугачевой сообщила, что 74-летней артистке плохо в Израиле
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Фото из открытых источников

Бывшая домработница Аллы Пугачевой поделилась последними новостями о Примадонне. Речь идет о жизни 74-летней певицы в Израиле. В беседе с корреспондентами Людмила Дороднова поведала о трудностях, с которыми столкнулась артистка.

Дороднову любознательные журналисты попросили рассказать немного о проживающей в Израиле Алле Борисовной. Женщина не стала скрывать, что Пугачевой непросто дается жизнь в жаркой стране.

"Израильский климат совсем не ее. Люди говорят, там тяжело," - сказала экс-помощница.

Дороднова также призналась, что Примадонну российской эстрады и ее семью не считает «предателями». По словам Людмилы Ивановной, люди сильно ухватились за некоторые высказывания прославленной исполнительницы.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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