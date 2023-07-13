Ярмольник с трудом сдержал слезы на прощании с Алексеем Кузнецовым в Вахтанговском театре

Церемония прощания с известным российским артистом Алексем Кузнецовым состоялась в Вахтанговском театре. Актер хорошо запомнился зрителям ролью герцога Бекингема в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Ушел из жизни прославленный артист в 82-летнем возрасте.

Во время церемонии прощания Леонид Ярмольник с трудом сдерживал слезы, рассказывая о трагической потере. По его словам, Кузнецов для него был «невообразимым педагогом». Благодаря артисту Ярмольник почувствовал себя настоящим актером, будучи на втором курсе Щукинского училища.

«Я есть, поскольку у меня был Алексей Глебович», — сказал убиты горем актер.

Кузнецов работал в училище, а также играл много ролей в театре. Он записал несколько аудиокниг, а еще занимался дубляжом.



