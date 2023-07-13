Ксения Бородина пожаловалась подписчикам в соцсетях на высокие цены в ресторанах Турции

Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на высокие цены в ресторанах Турции. Однако фолловеры ее не пожалели.

Ведущая отправилась в Бодрум. Теледива сняла роскошную виллу на побережье, за которую отдала крупную сумму денег. Как рассказала Бородина, аренда жилья ей обошлась намного дороже, чем в минувшем году. Дело в том, что из-за инфляции турецкой лиры стоимость путевки возросла на 200%.

Также повысились цены в местных ресторанах. По словам звезды «Дома-2», за ужин в ресторане она тратит 100 тысяч рублей.

«Знаете, не сторонница жаловаться на цены, ведь у всех разные возможности. Однако в этом году невозможно не заметить, что счета в ресторанах по 100 тысяч. Каждый раз по 24-26 тысяч лир», – пожаловалась Ксения.

Но фанаты не пожалели ведущую. Их изумили траты знаменитости. Многие подписчики подметили, что из-за таких аппетитов она никогда не похудеет.