Куценко и Климова больше не скрывают свои чувства на людях

Екатерина Климова не обделена вниманием мужчин, но после развода с Гелой Месхи тщательно скрывает свою личную жизнь. Актриса воспитывает 4-х детей.

Дочь Елизавету она родила от ювелира Ильи Хорошилова, а сыновей Матвея и Корнея - от актера Игоря Петренко. В браке с последним мужем появилась младшая дочь Изабелла.

Недавно поклонники актрисы запечатлели Екатерину в объятиях Гоши Куценко. Страстный поцелуй произошел в рамках очередной постановки. Актеры отлично отыграли роли в спектакле, а зрители поделились своими эмоциями:

«Климова открылась по-новому, как глубокая драматическая актриса».

Этот комментарий Климова добавила себе в ленту.