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Певец Сергей Лазарев открыл фестиваль искусств в Белоруссии в «дефицитном формате»

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Певец Сергей Лазарев открыл фестиваль искусств в Белоруссии в «дефицитном формате»
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Фото из открытых источников

Фестиваль искусств, проходящий в Витебске (Беларусь) начал работу накануне открытия с ночного концерта Сергея Лазарева. Главная интрига праздника — кто получит на Аллее Звезд именную звезду.

Чаще всего счастливчиком стает тот, чей концерт открывает фестиваль. То есть не исключено, что это Сергей Лазарев. Его конкурентами Лазарева могут стать Дмитрий Маликов и Владимир Пресняков. Хотя представители фестиваля не подтверждают эту информацию.

Концерт Лазарева проходил на открытой площадке. Таким образом певца было видно на экранах зрителям первых рядов или тем, кто занял это место за час до выступления. Но гости музыкального фестиваля все равно остались довольны. Публика прекрасно приняла артиста, танцевала, веселилась.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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