Пригожин рассмешил народ шуткой про Сергея Лаврова

Иосиф Пригожин – знаменитый российский музыкальный продюсер. Однако когда СМИ написали, что один из Пригожиных в РФ наделал много шума, пользователи обрушились на мужа Валерии с критикой и призывали его прекратить скандал. Когда россияне разобрались, что учинил это другой Пригожин, появилось много шуток, которые и сейчас продолжаются.

На днях Иосиф сам пошутил на эту тему. Вместе с женой он приехал к другу, продюсеру Сергею Лаврову. Трудно представлять, что началось в подписи к фото. Пригожин с Лавровым! В дело опять пошли народные шуточки.

"Как давно не виделись! В гостях у Сергея Лаврова. Спасибо тебе за гостеприимство", – пишет продюсер.

Народ наперебой стал писать смешные комментарии и ставить смайлики. Многие делали вид, что не понимают, что на самом деле происходит.



