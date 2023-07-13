«РИА Новости»: как авторы обманывают в исторических романах

Историческую беллетристику считали особым жанром в РФ и СССР. Интриги, тайны, заговоры переплетают историю. Как пишет РИА Новости, стало известно, кто из писателей своих читателей вводил в заблуждение.

Им оказался Пикуль, который находил неподтвержденный источник и создавал свое произведение на его основе, то есть искажалась история. Особенной критике поддалось произведение «Нечистая », которое назвали гнусным. Впрочем, книга раскупалась с огромной скоростью.

Не менее спорным считалась книга «Хожения Иваново Олельковича, сына Ноугородца». Многих заинтриговала имитация старинного стиля. Поставили точку лонгвисты в истории «Слова о полку Игореве». По данным ученого Андрея Зализняка, в ХVIII было нереально подделать произведение.

Картина «Три мушкетера» также вводит в заблуждение. Все три героя, если разобраться, были преступниками. Автор проекта «Ледовое побоище» сознательно пошел на вымысел. Утверждалось, что рыцари утонули, но ушло под воду несколько воинов, что не могло повлиять никоим образом на ход сражения.