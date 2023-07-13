«РИА Новости»: как авторы обманывают в исторических романах

В 2019 году продюсерский центр Максима Фадеева расторг контракт с Наргиз Закировой, после чего ей запретили исполнять песни композитора. Как
Российская исполнительница Анастасия Сланевская (она же певица Слава) недавно уехала на гастроли в Турции. Но там 43-летняя артистка опозорилась
Максим Фадеев подал в суд на бар в Алматы. Причиной иска стало выступление узбекской певицы Наргиз Закировой вне его продюсерского центра, которое
Фестиваль Лаймы Вайкуле могут ждать неожиданные трудности. Билеты на это мероприятие продаются, однако артисты не подтвердили свое участие в нем.
Татьяна Веденеева раскрыла секрет молодости. Актриса перечислила несколько факторов, которые помогут оставаться молодым. Как призналась звезда, она
Сегодня, 12 июля, стало известно о смерти единственной дочери экс-губернатора Василия Бочкарева. Наталья жила в Москве, о ней изредка вспоминали СМИ