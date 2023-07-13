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35-летняя Оксана Самойлова хочет родить пятого ребенка, но боится осуждения общества

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35-летняя Оксана Самойлова хочет родить пятого ребенка, но боится осуждения общества
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Фото из открытых источников

Оксана Самойлова хочет родить пятого ребенка, однако боится осуждения общества. О желании еще раз испытать радость материнства рассказала сама бизнесвумен.

Жена рэпера воспитывает 3-х дочерей и сына, однако втайне мечтает об еще одном ребенке. Самойлова призналась, что недавно ей приснился сон, как она вновь забеременела. Тогда девушка осознала, что она боится осуждения за большое количество наследников. По словам Самойловой, она боится, что может не справится с наследниками из-за огромной ответственности.

«Тогда поняла основной страх. Кроме того, что не знаю, как справлюсь с пятью детьми. Кажется, это невозможно физически. Второй страх — то, что меня осудят. Знаю одного человека, у которого есть пять детей. Для меня пять — очень много. Люди, у которых есть пять детей, для меня кажутся странными. При этом хочу родить еще одного ребенка», — откровенничает блогерша.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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