Shot: причиной смерти актрисы Ларисы Маршаловой оказался оторвавшийся тромб

Названа причина смерти 44-летней российской актрисы телесериала «Каменская» Ларисы Маршаловой. По сообщению Telegram-канала Shot со ссылкой на собственные источники, у белорусской артистки оторвался тромб.

Врачи скорой помощи, прибившие на место вызова, не смогли помочь звезде. Она скончалась. Прощание с Ларисой состоится 14 июля. Траурная церемония пройдет в театре-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» (Минск).

Маршалова дебютировала в кино в 2000 году. Она снялась более чем в 100 проектах, среди самых известных сериал «Каменская», «Детективное агентство Иван да Марья» и «Мужчины не плачут». Она была занята в 14 постановках театра-студии киноактера «Беларусьфильма», в 4-х играла главную роль.