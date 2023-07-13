Телеведущая России Гузеева улетела в Болгарию после вердикта Первого канала

Лариса Гузеева, известная телеведущая и актриса, улетела в Болгарию. Из-за этого съемки программы «Давай поженимся» пришлось на некоторое время отложить.

Ранее СМИ сообщали, что Гузеева остается ведущей шоу «Давай поженимся», которое выходит на Первом канале. Руководство канала приняло соответствующее решение, а сама Лариса сообщила эту новость своим многочисленным поклонникам. Но, несмотря на это, теледива решила продлить отпуск. Она уехала в Болгарию, поскольку очень любит страну. По словам Ларисы, там у нее есть много фанатов, которые нередко надоедают.

«Ненавижу, когда люди идут: нельзя выйти на балкон — все пялятся. Что за манера — заглядывать в чужие окна и балконы?! Настроение испортили!» — написала звезда ТВ.