Белорусская актриса Лариса Маршалова скончалась утром в среду, 12 июля. На момент смерти талантливой артистке было всего 44 года. Она снималась не только в кино, но и играла в Театре-студии киноактера в Минске.

В культурном учреждении, где Лариса служила последние двадцать лет, подтвердили эту печальную новость. Там добавили, что причина преждевременной кончины знаменитости пока что не сообщается.

Маршалова начала строить карьеру в юном возрасте. Она снялась в белорусских и российских фильмах. На ее счету более 100 ролей. Наиболее известными работами умершей актрисы стал сериал "Каменская", "Подъем с глубины", "Мужчины не плачут", "Воскресенье в женской бане", где ей досталась главная роль.