В Екатеринбурге экс-кондуктор превратил свою машину в автобус и продолжил работу

Известный в Екатеринбурге поющий кондуктор Даниил Черкашин превратил свою машину в автобус и продолжил работу. Однако водитель утверждает, что это автобус, а за проезд по городу просит стандартные 33 рубля.

Журналисты E1.RU проехались по авторскому маршруту № 24а из центра города до поселка Мичуринского. Им сразу же стало ясно, что это необычное средство. Салон транспорта украшен гирляндами и блестящим декором, на сиденьях находятся авторские стихи. Как и в другом общественном транспорте, водитель заранее объявляет остановки и проводит экскурсию по городу. Для этого Даниил изучил историю улиц, которые были названы в честь разных известных персон, а также записал себе эту информацию в блокнот.

По словам Черкашина, реакция пассажиров бывает разной. Некоторые люди смело подходят и узнают стоимость, а некоторые недоумевают и сторонятся необычного «автобуса». Сам Даниил говорит, что большинство людей его хорошо знают.