В фильме «Красотка» с Джулией Робертс найден очевидный киноляп

Американский фильм Гарри Маршалла «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях стал одним из самых кассовых 1990 года. Однако не обошлось в мелодраме без киноляпов.

В картине не говорится, сколько лет герою Гира, однако на момент съемок ему исполнился 41 год. На постере можно увидеть, что волосы героя черные, хотя в самой ленте они с проседью.

Во время завтрака Эдвард Льюис Вивиан говорит, что заказал все, что было в меню. Девушка начала трапезу с круассана, однако уже через минуту, когда камеру переводят вновь на Робертс, она есть капкейк.

Адвокат Эдварда Филип Стаки сделал Вивиан непристойное предложение. Та ему отказала и завязывается драка. У героя с руки слетели часы. В следующем кадре часы оказались на месте.

Эдвард едет в машине, а окно колотит сильный дождь. По дороге он попросил изменить маршрут и решил ехать к Вивиан. Когда он подъехал к дому, можно увидеть, что асфальт сухой. В финале, когда герои целуются, видно мокрую дорогу после дождя.