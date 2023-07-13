В первом кинофильме про Гарри Поттера нашли киноляпы спустя 22 года после премьеры

Первой экранизации романа Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в этом году исполнится 22 года. Несмотря на масштаб фильма, авторы допустили несколько киноляпов.

К примеру, шрам на лбу Гарри то есть, то исчезает. Когда в магазине волшебных палочек Поттер тестирует палочки и доходит очередь до той самой, у него даже волосы разлетаются, благодаря чему хорошо видно, что шрама на лбу у него нет. Но через несколько минут в той же сцене след возвращается на место.

Также первый преподаватель юного волшебника по защите от темных искусств, раб Волдеморта и злодей Квиринус Квиррелл запомнился странностями со своей прической. Он в фильме носил тюрбан, под которым волос не было. Но на некоторых кадрах можно увидеть, что из-под головного убора торчат темные волосы.

Кроме того, еще один киноляп допустили в сцене, где вратарь и капитан команды Гриффиндора по квиддичу Оливер Вуд Гарри знакомит с правилами игры. На кадре за спиной у Поттера видна дорожка. Затем тренировку показали с высоты башни Хогвартса. Но дорожка исчезла, а вокруг только зеленое поле.