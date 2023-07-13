В Сети Киркорова обвинили в богохульстве из-за иконы Девы Марии на футболке D&G

Недавно прошло шоу Модного Дома Dolce & Gabbana, на котором отметился российский исполнитель Филипп Киркоров. Поп-короля отечественной эстрады заметили в футболке с изображением Девы Марии.

Артист разместил новое фото с мероприятия в личном микроблоге. Однако некоторые пользователи выразили недовольство. Как считают поклонники, иконы на одежде являются богохульством.

Подписчица написала, что это является обидой и предательством для верующих. Девушка отметила, что на джинсах также изображено лицо Божьей Матери.

Другая фанатка вспомнила о скандале с концертом Киркорова, когда на сцене Филипп Бедросович использовал кресты в качестве декорации.

Совсем уже обезумел, одел образ Божией Матери, мало к нему вопросов о танцах на кресте, - возмутились юзеры.