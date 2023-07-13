В Сети обсуждают возможную беременность новой возлюбленной Курбана Омарова

Поклонники Курбана Омарова все чаще обсуждают возможную беременность его новой возлюбленной Валерии. Поводом для слухов стала сильно изменившаяся фигура девушки.

Она опубликовала недавно новый снимок в личном микроблоге. На фотографии пара позирует вдвоем. Валерия одела короткое платье небесно-голубого цвета. Этот наряд облегал девушку и подчеркнул изменения в ее фигуре. Не исключено, что причина образования складок на животе заключается в материале изделия. Но фанаты уверены, что избранница Курбана беременна.

Масло в огонь подлил сам бизнесмен. Омаров весьма неоднозначно подписал этот снимок:

«Жизнь полна неожиданностей, находить их в любимом человеке — нечто особенное».