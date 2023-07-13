Знаменитости поддержали в Сети признавшуюся в алкогольной зависимости певицу МакSим

Многие знаменитости поддержали певицу МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) после того, как та призналась в алкогольной зависимости и отправилась в специализированную клинику на лечение. Звезды назвали артистку сильной личностью и пожелали удачно пройти реабилитацию.

«Марина, тронули слова! Непростая миссия быть артисткой, всегда быть на виду! Хрупкая, но сильная! Пусть все у тебя будет хорошо!" – написал Дима Билан.

«Огромное уважение и поддержка Максим! Это сильное решение сильной женщины. Не просто ведь извиниться, сделать конкретные шаги для своего исцеления. Верю, что у нее все обязательно получится!" – отреагировала Рудковская.

Иван Чуйков поставил певице сердечко в знак поддержки. Директор музыкальных проектов ВК Константин Сидорков написал, что все у нее будет хорошо.

Поклонники оставили исполнительнице много теплых слов.

«Вы молодец, вы сильная!",

"Вы достойна восхищения!",

"Умничка, что правду сказала!",

"Ты очень крутая!", – отметили-интернет пользователи.