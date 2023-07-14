Директор МакSим Павел Назаров: Певица сама решила признаться в алкоголизме

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) сама решила записать обращение к своим поклонникам и рассказать правду общественности о своей алкогольной зависимости. Об этом сообщил директор исполнительницы Павел Назаров.

"Да, это было ее собственное решение записать видеообращение", — отметил Назаров.

Также он призвал опираться лишь на те слова, которые сказала МакSим в ролике. Как подчеркнул директор, артистка исчерпывающе объяснила ситуацию, которая в настоящее время происходит в ее жизни.