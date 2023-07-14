Early View: алкоголь в небольших дозах приводит к развитию раковых заболеваний

Канадские ученые в результате исследование установили, что употребление алкоголя в небольших дозах увеличивает риски развития раковых болезней и нарушает работу сердца и сосудов.

Специалисты провели анализ 6000 научных статей и выяснили, что люди, регулярно употребляющие спиртное, заболевали чаще тех, кто воздерживался от спиртных напитков. Вредными оказались даже небольшие дозы. Так, возрастает вероятность развития семи видов рака. Примечательно, что употребление в умеренных количествах горячительных напитков снижало риск развития инсульта и ишемической болезни сердца у мужчин и у женщин. К тому же, у представительниц прекрасного пола эксперты отмечали уменьшение возникновения панкреатита и диабета.