Италия и Франция названы любимыми странами Европы для путешествий среди граждан РФ

Военкор Александр Яремчук прокомментировал видео своего коллеги Александра Сладкова якобы из арсенала ЧВК «Вагнер». Как оказалось, показанные в
На одном из пляжей во Флориде (штат Америки) туристы неожиданно заметили в воде акулий плавник. Люди оперативно покинули воду, поэтому удалось
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию The Washington Post (WP), что он не может сражаться с РФ на своих условиях. Портал пишет, что
Стало известно, что власти Киева с французскими коллегами подпишут вскоре меморандум о начале обучения пилотов из Украины на американских
После аномальной жары на Екатеринбург надвигается сильный шторм. Синоптики уральцам разослали предупреждения об ожидающихся ливнях, граде, грозах,
Военный волонтер и блогер, автор Телеграм-канала «Romanov Лайт», в свете последних событий с генерал-майором Иваном Поповым и реакции на него