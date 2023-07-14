Италия и Франция названы любимыми странами Европы для путешествий среди граждан РФ

Согласно проведенному опросу, который провел сервис для планирования путешествий под названием OneTwoTrip, самыми популярными европейскими странами для отдыха среди жителей РФ стали Франция и Италия.

Более половины респондентов (порядка 51,8%) посетили страны Европы. Однако в настоящее время шенгенская виза есть только у 18,7% россиян. Лишь 11,1% опрошенных посетить Европу в текущем году.

Как показали результаты, в этом году 20,7% человек планируют уехать в Италию. 18,6% хотят посетить Францию. 14,9% не против отдохнуть в Испании, а 11,7% любят отдыхать в Германии. Только 9,1% отдают предпочтение для отдыха Греции. Большинство опрошенных (а это около 83,2%) посещают страны Европы летом. Есть немало россиян, кому нравится ездить на Запад зимой.