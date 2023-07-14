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Италия и Франция названы любимыми странами Европы для путешествий среди граждан РФ

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Италия и Франция названы любимыми странами Европы для путешествий среди граждан РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Согласно проведенному опросу, который провел сервис для планирования путешествий под названием OneTwoTrip, самыми популярными европейскими странами для отдыха среди жителей РФ стали Франция и Италия.

Более половины респондентов (порядка 51,8%) посетили страны Европы. Однако в настоящее время шенгенская виза есть только у 18,7% россиян. Лишь 11,1% опрошенных посетить Европу в текущем году.

Как показали результаты, в этом году 20,7% человек планируют уехать в Италию. 18,6% хотят посетить Францию. 14,9% не против отдохнуть в Испании, а 11,7% любят отдыхать в Германии. Только 9,1% отдают предпочтение для отдыха Греции. Большинство опрошенных (а это около 83,2%) посещают страны Европы летом. Есть немало россиян, кому нравится ездить на Запад зимой.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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