«Известия»: Клещевой энцефалит эксперты обнаружили в нетипичных для него регионах РФ

Клещей, которые являются переносчиками энцефалита, обнаружили в нетипичных регионах РФ. Специалисты обращают внимание на положительную тенденцию с насекомыми: они стали намного реже кусать людей.

"Клещевой вирусный энцефалит выявили в нетипичных российских регионах — В Москве и на Камчатке", - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, перечень эндемичных территорий по энцефалиту пополнили еще несколько районов Якутии. Санврачи заявили, что нетипичные случаи выявления инфекций являются единичными, а людей, атакованных паразитами, стало меньше, чем в предыдущие годы. Впрочем, специалисты напомнили, что при укусе клещей нужно срочно обязательно обратиться за помощью медиков.