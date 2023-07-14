«Известия»: Клещевой энцефалит эксперты обнаружили в нетипичных для него регионах РФ

Белорусская актриса Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет. Она скончалась из-за сердечного приступа. Церемония прощания со звездой сериала
Церемония прощания с известным российским артистом Алексем Кузнецовым состоялась в Вахтанговском театре. Актер хорошо запомнился зрителям ролью
Российская исполнительница Анастасия Сланевская (она же певица Слава) недавно уехала на гастроли в Турции. Но там 43-летняя артистка опозорилась
Максим Фадеев подал в суд на бар в Алматы. Причиной иска стало выступление узбекской певицы Наргиз Закировой вне его продюсерского центра, которое
Фестиваль Лаймы Вайкуле могут ждать неожиданные трудности. Билеты на это мероприятие продаются, однако артисты не подтвердили свое участие в нем.
Названа причина смерти 44-летней российской актрисы телесериала «Каменская» Ларисы Маршаловой. По сообщению Telegram-канала Shot со ссылкой на