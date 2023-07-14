Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные певца SHAMAN

«Что касается попмузыки, для меня самое главное — это чувственность, электричество. Эми Уайнхаус, она не кричала, однако душу разрывала. Также Тина Тернер… У них есть свое я. Точно видишь, что человек такой один. Подача, характер, звук, его жизнь, переживания — все есть. Ну и SHAMAN. Ничего не пережил, орет и все. Всегда говорю, что музыка — это не спорт. Не нужно, кто громче, кто ноту длиннее тянет…» — заявила Вайкуле.