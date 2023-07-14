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Названы 50 лучших боевиков всех времён от Variety

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Названы 50 лучших боевиков всех времён от Variety
Знаменитости
Фото из открытых источников

Авторитетное издание Variety составило список лучших боевиков в истории по версии редакции. Предлаем ознакомится с ТОП-50 жанровых лент.

- «Крепкий орешек» 

- «Безумный Макс 2: Воин дороги» 

- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

- «На север через северо-запад» 

- «Выход Дракона»

- «Матрица»

- «Французский связной»

- «Чужие» 

- «Детектив Буллитт» 

- «Семь самураев»

- «Скорость»

- «Убить Билла» 

- «Голдфингер»

- «Приключения Робин Гуда» 

- «Хороший, плохой, злой» 

- «Круто сваренные»

- «Бен-Гур» 

- «Терминатор 2: Судный день» 

- «Дикая банда» 

- «Схватка»

- «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

- «Плата за страх»

- «Нападение на 13-й участок»

- «Гладиатор»

- «Потерянный рейс» 

- «Полицейская история» 

- «На гребне волны» 

- «Безумный Макс: Дорога ярости»

- «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» 

- «Фокси Браун»

- «Грязная дюжина»

- «Беги, Лола, беги»

- «Коммандос»

- «Форсаж 5»

- «Казино Рояль» 

- «Чёрный пират»

- «Однажды в Китае 2» 

- «Дуэль»

- «Начало» 

- «Рейд»

- «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» 

- «Воины»

- «Идентификация Борна»

- «Рэмбо: Первая кровь 2»

- «День Шакала»

- «Шпион, который меня любил»

- «Герой»

- «Беглец» 

- «Исчезающая точка»

- «Топ Ган: Мэверик» .

Текст: Информационное агентство «Informing»

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