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Похороны звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой пройдут 14 июля в Театре-студии киноактера в Минске

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Похороны звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой пройдут 14 июля в Театре-студии киноактера в Минске
Знаменитости
Фото из открытых источников

Белорусская актриса Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет. Она скончалась из-за сердечного приступа. Церемония прощания со звездой сериала «Каменская» состоится в Минске сегодня, 14 июля, и пройдет она в Театре-студии киноактера. Там артистка служила последние 20 лет жизни.

По словам родственников умершей, у женщины не было никаких признаков болезни. Маршалова планировала выйти на работу. Однако внезапно ей стало плохо и потребовалась медицинская помощь. Вскрытие определит точную причину безвременного ухода актрисы. Однако сообщается, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Близкие артистки рассказали, что она не жаловалась ранее на здоровье. Редко Лариса выражала беспокойство по поводу состояния матери.

Все желающие почтить память актрисы и провести ее в последний путь смогут сделать это в Театре-студии актера.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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