Похудевшая Юлия Высоцкая в коротких шортах появилась на балконе в Петербурге

49-летняя Юлия Высоцкая регулярно выходит на сцену театра. Она играет роль в спектакле мужа Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка». На днях ведущая с гастролями приехала в Петербург и остановилась в отеле в сердце города.

В свободное время Юлия провела фотосессию. Она снялась в стильном летнем наряде. Теледива предстала в повседневном образе, отдав предпочтение серой майке и белым коротким шортам с высокой посадкой. Выбранной одеждой Юлия подчеркнула свою тонкую талию. Дополнила образ артистка туфлями на тонкой подошве и темными солнцезащитными очками.

Ведущая «Едим дома» позировала на балконе. Оттуда открывался невероятно красивый вид на Исаакиевский собор. Высоцкая собрала волосы руками и подставила солнцу лицо.