Прямой эфир: Экс-жена Пьера Нарцисса со скандалом покинула студию телешоу

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его подруга Ксения Грин, называющая себя невестой артиста, спустя год встретились в эфире "России" и устроили настоящий скандал.

Ксения, которая представляется последней любовью Нарцисса, накинулась на Валерию. Женщины друг другу вцепились в волосы. Ответив, Калачева ушла за кулисы. Калачева не захотела объясняться с Грин, обвинившей ее во лжи.

Обязательно ответишь за слова, это неправда, – сказала Грин.

Артистка обвинила экс-супругу певца осквернении памяти о нем.

Память нужно хранить, а не позориться, ходить по передачам, – добавила Ксения.

Кстати, женщины не в первый раз выясняют отношения при помощи драки. На вечере памяти Пьера Нарцисса в столичном ресторане они устроили на глазах гостей скандал.