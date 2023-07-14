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Пугачева и Ротару оказались в списке звезд, оправданных Александром Лукашенко: «Это жизнь»

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Пугачева и Ротару оказались в списке звезд, оправданных Александром Лукашенко: «Это жизнь»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств, который прошел в Витебске, пояснил, почему в этом угоду  именную звезду заложили известной белорусской ведущей Елене Спиридович. По словам президента Беларуси, она сделала много для спасения витебского фестиваля при распаде Советского Союза.

Лукашенко коснулся чествования звезд, которые сейчас за границей.

«Порой награду вручали тем, кто оказался по ту сторону баррикад. Это жизнь, бывает всякое. Мы ее вручали за искусство, которое люди нам подарили», — сказал глава государства.

Отметим, что на Аллее славы среди звезд под ремарку президента попадают «васильки» Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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