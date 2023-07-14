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Режиссер Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала о крушении батискафа «Титан»

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Режиссер Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала о крушении батискафа «Титан»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Режиссер Джеймс Кэмерон (James Cameron) может снять сериал о трагедии батискафа «Титана», который затонул в районе крушения всемирно известного «Титаника» в Атлантическом океане. Об этом пишет издание The Sun.

Инсайдер уточняет, что катастрофа «Титана» будет в основе телесериала на одном из популярных стримингов. Считается, что этот проект станет близким Кэмерону, который снял ранее «Титаник» и более 30 раз нырял к обломкам лайнера.

«Этот проект близкий его сердцу. Он с состраданием рассказал о „Титанике“, что очень естественно пойдет на этот шаг», — пишет источник.

Предположительно, продюсеры проекта для исполнения главных ролей пригласят Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани. Однаок пока что эта информация никак не подтверждена.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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