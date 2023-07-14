Рома Букин из популярного ситкома «Счастливы вместе» высказался о перезапуске проекта

Александр Якин, которому досталась роль Ромы Букина в популярном ситкоме "Счастливы вместе”, высказался касательно перезапуска проекта. Как подчеркнул актер, ему пришлось новое название телесериала понравилось

По мнению артиста, обновленный фильм будет отличаться от его оригинальной версии. Однако он не видит ничего плохого в этом.

"Мы другие, время другое. Интересно поучаствовать, посмотреть, что получится”, — пишет в соцсетях Якин.

Коллега Александра Дарья Сигалова, исполнившая роль Светы Букиной, не знает, смогут ли телезрители принять ее повзрослевшую героиню.

"Не знаю, понравятся поклонникам такие взрослые, сильно изменившиеся герои”, — порассуждала актриса.