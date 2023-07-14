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Русский Джонни Депп вместо американского обратился к россиянам

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Русский Джонни Депп вместо американского обратился к россиянам
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский художник, сменивший имя и фамилию на Джонни Депп, записал видеообращение вместо американского артиста к россиянам. Видео публикует «Газета.Ru».

В послании он повторил слова актера из видео, которое было запущено перед предпоказом «Жанны Дюбарри».

«Смотрите фильм «Жанна Дюбарри». Я очень горжусь им. Берегите себя, до встречи!» — сказал россиянин.

Напомним, ранее Джонни записал обращение к зрителям в преддверии премьерного показа ленты. Ролик показали в московском кинотеатре «Художественный». Позже пресс-служба кинокомпании Russian World Vision сообщила, что это обращение записали с целью продвижения фильма по миру, не только для телезрителей РФ. В России премьера намечена на 20 июля.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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