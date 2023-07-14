SHOT: У госпитализированного Ивана Краско начались галлюцинации

У 92-летнего Ивана Краско начались галлюцинации, пишет SHOT. Актер по-прежнему остается в тяжелом состоянии, однако, несмотря на это, пытается шутить.

По информации Телеграм-канала, ближайшие несколько дней Краско еще проведет в реанимационном отделении. Завтра актеру планируют привезти еду, поскольку больничная пища ему не нравится.

Напомним, накануне стало известно, что Иван Иванович оказался в больнице в тяжелом состоянии. У него случился инсульт. 92-летний артист Народный артист Российской Федерации не чувствует левую часть лица и тела. В январе его уже госпитализировали с инсультом. Через несколько дней его выписали из медучреждения.