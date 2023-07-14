Телеведущая Эвелина Бледанс ответила на критику откровенного видео в купальнике

На днях ведущая Эвелина Бледанс в личном микроблоге показала, как она занимается йогой. Но интернет-пользователи раскритиковали теледиву за такой откровенный снимок в купальнике, в котором она снялась.

Бледанс не долго думала и решила ответить хейтерам. Актриса отметила, что когда читала комментарии ей даже пришлось надеть «платок от сглаза».

Благодарю всех, кто любит меня, всех, кто меня ненавидит. Дарить и получать эмоции — настоящая жизнь. Благодарю Вселенную, что женщина, - написала Эвелина.

Она добавила, что будет и в будущем публиковать подобный контент для того, чтобы доказать всем, что «возраста не существует».