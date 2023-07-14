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Телеведущая Эвелина Бледанс ответила на критику откровенного видео в купальнике

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Телеведущая Эвелина Бледанс ответила на критику откровенного видео в купальнике
Знаменитости
Фото из открытых источников

На днях ведущая Эвелина Бледанс в личном микроблоге показала, как она занимается йогой. Но интернет-пользователи раскритиковали теледиву за такой откровенный снимок в купальнике, в котором она снялась.

Бледанс не долго думала и решила ответить хейтерам. Актриса отметила, что когда читала комментарии ей даже пришлось надеть «платок от сглаза».

Благодарю всех, кто любит меня, всех, кто меня ненавидит. Дарить и получать эмоции —  настоящая жизнь. Благодарю Вселенную, что  женщина, - написала Эвелина.

Она добавила, что будет и в будущем публиковать подобный контент для того, чтобы доказать всем, что «возраста не существует».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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