«Вокруг ТВ» рассказал о судьбе сестер из «Папиных дочек» перед возвращением сериала на экраны

После 10-летнего перерыва выходит продолжение «Папиных дочек». О жизни сестер накануне премьеры рассказал «Вокруг ТВ».

Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) вышла замуж за Илью Авербуха, от него родила сына Льва. Она принимает участие в разных шоу, работает в театре, снимается в кино.

Екатерина Старшова (Пуговка) является студенткой факультета фундаментальной медицины МГУ. Девушка занимается фигурным катанием, читает стихи.

Дарья Мельникова (Женя) закончила Высшее театральное училище Щепкина, трудится в столичном Театре им. Ермоловой. В 2021 году развелась с мужем. В браке у пары родились двое сыновей.

Мирослава Карпович (Маша) закончила Школу-студию МХАТ, снималась в кино, спектаклях. Роль в сериале «Папины дочки» остается в карьере самой узнаваемой.

Анастасия Сиваева (Даша) несколько лет не общается со СМИ. О личной жизни девушки ничего не известно.



