ВОЗ признала подсластитель диетической Кока-колы канцерогеном, вызывающим рак

Как уточняется, данное вещество не запретили, но обозначили для человека максимально опасную дозировку - это 40 мг/кг (примерно 14 банок напитков с «аспартамом») ежедневно. В том числе подстаститель содержится в диетической Кока-коле и других напитках и продуктах.

ВОЗ вдобавок хочет заставить компании указывать на этикетках с продуктами, содержащими этот подсластитель, надпись «возможно канцерогенный».