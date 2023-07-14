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ВОЗ признала подсластитель диетической Кока-колы канцерогеном, вызывающим рак

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ВОЗ признала подсластитель диетической Кока-колы канцерогеном, вызывающим рак
Знаменитости
Фото из открытых источников

В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) признали подсластитель «аспартам» канцерогеном. Он приводит  развитию онкологии. Соответствующее заявление было размещено на сайте Международного агентства по изучению рака.

Как уточняется, данное вещество не запретили, но обозначили для человека максимально опасную дозировку - это 40 мг/кг (примерно 14 банок напитков с «аспартамом») ежедневно. В том числе подстаститель содержится в диетической Кока-коле и других напитках и продуктах.

ВОЗ вдобавок хочет заставить компании указывать на этикетках с продуктами, содержащими этот подсластитель, надпись «возможно канцерогенный».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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