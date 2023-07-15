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Агентство «РИАН»: польские врачи не нашли следов отравления у Михаила Саакашвили

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Агентство «РИАН»: польские врачи не нашли следов отравления у Михаила Саакашвили
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Фото из открытых источников

Врачи из Польши располагают сведениями о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, проходящего лечение в одной из больниц Тбилиси. Сообщается, что содержание тяжелых металлов в организме экс-президента Грузии не выходит за пределы нормы.

Как удалось выяснить, польские медики прилетели в Грузию после просьбы членов семьи бывшего политика.

"В пенитенциарной службе было зафиксировано, какую еду ему приносят члены его семьи. Это не составляет даже четверть необходимого в день калоража. В разговоре зафиксировали желание и сожаление, что пациент полностью не учитывал наши рекомендации", - отметили сотрудники медучреждения в Тбилиси.

Напомним, несколько лет назад Саакашвили был задержан грузинскими властями. Он выступает фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе осужден за растрату денег из государственного бюджета и убийство.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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