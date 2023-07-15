Галина Юдашкина умилила Пугачеву и Орбакайте снимком дочери Агаты в день рождения

Галина Юдашкина опубликовала трогательный снимок дочери Агаты, которой исполняется год. На фотографии девочка позирует на руках у 32-летней матери, с отцом, двумя братьями.

«С днем рождения, Агата! Я тебя так ждала, моему счастью нет предела!» — пописала кадры Галина.

Снимок с внучкой покойного модельера умилил Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте. Примадонна прокомментировала фотографию одним словом: «Счастье!!!». А Орбакайте поздравила малышку и назвала ее маленькой принцессой.

«Поздравляю, моя дорогая, сладкая Агата. Маленькая принцесса!» — отметила артистка.

Любимую внучку поздравила звездная бабушка. Вдова Юдашкина выложила кадр, на котором запечатлена с девочкой на руках:

«С днем рождения, любимая внучка! Пусть окружает тебя счастье и любовь!»