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Глава профсоюза актеров Кирис озвучил гонорары звезд уровня Дмитрия Нагиева

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Глава профсоюза актеров Кирис озвучил гонорары звезд уровня Дмитрия Нагиева
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Фото из открытых источников

Денис Кирис, который возглавляет независимый профсоюз актеров, назвал гонорары, получающие звездами величины Дмитрия Нагиева. За один съемочный день актеру в среднем платят 300 000 рублей.

По его словам, уровень оплаты труда прежде всего зависит от медийности и опыта артиста, бюджета проекта. Актеры, которые играют в сериалах второстепенных героев, получают фиксированную плату. За эпизодические роли человеку платят за каждую смену. Сумма варьируется от 200 тысяч до миллиона рублей ежемесячно. В полнометражном фильме оплата зависит от отработанных дней.

Учитывают популярность артистов. Если звезда нужна проекту, то ей пойдут на встречу.

«В кино все индивидуально. В эпизоде ставка за работу составляет от 15 тысяч рублей. Звезды величины Нагиева имеют по 300 тысяч. Чем выше узнаваемость, тем больше у артиста гонорар», - говорит Кирис.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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