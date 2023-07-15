Инстасамка сыграла тайную свадьбу с Moneyken и больше не будет матерится

Роман Инстасамки и Олега Еропкина, более известного как Moneyken, длился четыре года. Но сегодня СМИ узнали, что влюбленные сыграли тайную свадьбу.

Было мероприятие для своих, которое не снимали. Хотела с семьей, ближним кругом отметить. Освещать свадьбу не посчитала нужным. Практически сразу после предложения все произошло. Тихой сапой в семейном кругу отметили это событие.

Впрочем, к теме пышной свадьбы пара возвращалась не раз. Влюбленные решили, что без масштабного свадебного торжества не обойтись. Мероприятие планируют сделать коммерческим, чтобы заработать на нем, а также привлечь аудиторию.

Более того, как призналась Инстасамка, она творчески перезагрузилась и поклонники больше не увидят дерзкую исполнительницу. Певица решила отказаться от скандалов и мата:

В один момент проснулась и поняла: «Неудобно получается. Такие плохие слова в треках. Дети слушают. Наверное, нужно закругляться». И все. Не хотела бы, чтобы мой ребенок слушал такое.