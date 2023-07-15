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Иосифов сообщил, что после роли Буратино его возненавидели одноклассники

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Иосифов сообщил, что после роли Буратино его возненавидели одноклассники
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Фото из открытых источников

Дмитрий Иосифов, который прославился по роли Буратино, рассказал, как его жизнь поменялась после съемок в этом фильме. По словам популярного актера, сразу же после премьеры картины у него начались проблемы в школе.

И если большинство девочек симпатизировали девятилетнему парню, ставшему звездной кино, то мальчишки изменили отношение к Дмитрию в худшую сторону.

«В принципе, понимаю, почему. Это зависть», — сказал Иосифов в интервью журналистам.

«Приключения Буратино» — это советский двухсерийный фильм, снятый в 1975 году. В ленте снялись также Рина Зеленая, Ролан Быков, Владимир Этуш, Елена Санаева, Николай Гринько, Владимир Басов. Музыку к проекту написал Алексей Рыбников.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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