Иосифов сообщил, что после роли Буратино его возненавидели одноклассники

Дмитрий Иосифов, который прославился по роли Буратино, рассказал, как его жизнь поменялась после съемок в этом фильме. По словам популярного актера, сразу же после премьеры картины у него начались проблемы в школе.

И если большинство девочек симпатизировали девятилетнему парню, ставшему звездной кино, то мальчишки изменили отношение к Дмитрию в худшую сторону.

«В принципе, понимаю, почему. Это зависть», — сказал Иосифов в интервью журналистам.

«Приключения Буратино» — это советский двухсерийный фильм, снятый в 1975 году. В ленте снялись также Рина Зеленая, Ролан Быков, Владимир Этуш, Елена Санаева, Николай Гринько, Владимир Басов. Музыку к проекту написал Алексей Рыбников.