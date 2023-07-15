Российские звезды выступили в Витебске на фестивале искусств. На сцене в Беларуси появились Елена Ваенга, Юрий Антонов, Сергей Лазарев.

Белорусскую публику ждал приятный сюрприз. Зрителей ожидало выступление Юрия Антонова, который не был заявлен в программе фестиваля. Артсит играл на белом рояле и исполнял известные хиты.

Лазарев порадовал публику премьерой новой песни про малину. Запись трека была записана накануне, поэтому певец боялся забыть слова.

Елена Ваенга кокетничала со сцены с Александром Лукашенко в надежде, что это не последнее выступление для нее в стране.

Еще одной участницей мероприятия стала Ангелина Вовк. Журналисты были обеспокоены за здоровье ведущей, поскольку увидели у нее на руках синяки. Однако она всех успокоила и заявила, что делала поддерживающие капельницы.

Кроме того, в Витебске «отожгли» Владимир Пресняков, группа «На-На» и другие музыканты.