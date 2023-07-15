Кристина Орбакайте прилетела в Латвию, где впервые встретится с Примадонной в 2023 году

Кристина Орбакайте сейчас отдыхает в компании своего супруга Михаила Земцова и дочки Клавдии. Недавно артистка опубликовала видеоролик в соцсетях. В кадре она сообщила, что находится в Латвии.

В итоге на днях стало известно, что в Юрмале как-раз в это время находилась Алла Пугачева, которая туда приехала на лето из жаркого Израиля. 74-летняя Примадонна арендовала огромную виллу на берегу Рижского залива. Орбакайте, которая была очень близка со своей матерью, а также часто вспоминала о ней на своих концертах, решила не задерживаться надолго в Латвии и покинула курорт.

Кристина рассекретила свое новое местонахождение. Так, звездная семья уехала в Италию. В личном блоге исполнительница показала, как проводит время с мужем в курортном городе Каттолика.