Кристина Орбакайте прилетела в Латвию, где впервые встретится с Примадонной в 2023 году

Латвийская и советская исполнительница Лайма Вайкуле возмутила пользователей Сети недавными словами о российском певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав
Белорусская актриса Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет. Она скончалась из-за сердечного приступа. Церемония прощания со звездой сериала
Церемония прощания с известным российским артистом Алексем Кузнецовым состоялась в Вахтанговском театре. Актер хорошо запомнился зрителям ролью
Российская исполнительница Анастасия Сланевская (она же певица Слава) недавно уехала на гастроли в Турции. Но там 43-летняя артистка опозорилась
Авторитетное издание Variety составило список лучших боевиков в истории по версии редакции. Предлаем ознакомится с ТОП-50 жанровых лент. - «Крепкий
Лайма Вайкуле в настоящее время готовится к фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который обещает собрать многих артистов. Поговаривают, на