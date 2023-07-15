«Мы 30 лет кормили Голливуд»: в забастовке актеров в США нашли след России

Забастовку объявили в Американском актерском профсоюзе SAG-AFTRA. Сценаристы и актеры потребовали увеличить отчисления от показов на стриминговых сервисах. Также они выступают за введение ограничения на применение искусственного интеллекта на ТВ и в кино.

«Забастовка артистов — это нонсенс. Она происходит второй раз за последние 90 лет существования в США актерских профсоюзов. На моей памяти не было подобного. Сценаристы бастовали, но артисты и сценаристы вместе — такого не помню. Протест в Голливуде - действительно беспрецедентно», — отмечает Денис Кирис.

По словам председателя Независимого российского профсоюза актеров театра и кино, в Штатах строго следят за тем, чтобы артисты получали доходы с картин, в которых снимались. В России этого нет. Однако он обращает внимание, что доходы студий снижаются. В том числе из-за ограничений и санкций, которые введены в отношении России, в РФ прокат большинства голливудских лент отменен.