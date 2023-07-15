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Народный артист РФ Николай Бурляев назвал уехавших из России киноактёров самозванцами

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Народный артист РФ Николай Бурляев назвал уехавших из России киноактёров самозванцами
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актер РФ Николай Бурляев известен патриотической позицией. Артист не понимает, как уехавшие знаменитости бросили родную страну в такое тяжелое время.

Звезда кино считает, что у отечественных знаменитостей нету шансов добиться за рубежом успеха.

Успеха нашим отъехавшим «коллегам» добиться… Все те, кого признали королями и королевами, — это все самозванцы, - сказал Бурляев.

Актер допускает, что сбежавшие после начала СВО знаменитости захотят вернуться назад в Россию, но им все равно не удастся занять в искусстве и шоу-бизнесе первые места.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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