Народный артист РФ Николай Бурляев назвал уехавших из России киноактёров самозванцами

Актер РФ Николай Бурляев известен патриотической позицией. Артист не понимает, как уехавшие знаменитости бросили родную страну в такое тяжелое время.

Звезда кино считает, что у отечественных знаменитостей нету шансов добиться за рубежом успеха.

Успеха нашим отъехавшим «коллегам» добиться… Все те, кого признали королями и королевами, — это все самозванцы, - сказал Бурляев.

Актер допускает, что сбежавшие после начала СВО знаменитости захотят вернуться назад в Россию, но им все равно не удастся занять в искусстве и шоу-бизнесе первые места.