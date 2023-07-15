Пользователи Сети возмутились словами Лаймы Вайкуле о музыкальных способностях SHAMAN

Латвийская и советская исполнительница Лайма Вайкуле возмутила пользователей Сети недавными словами о российском певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Как сказала артистка на своем YouTube-канале, музыкант не поет, а кричит. По словам звезды, парень не передает в песнях эмоции.

Пользователей такие высказывания Вайкуле возмутили. Многие фанаты заступились за SHAMAN. Они назвали Лайму завистницей:

"Она что талант?",

"Любит скрипучие голоса",

"Зависть – это плохое чувство, в старости особенно", "Бабушка завидует. Столько внимания и денег мимо нее",

"Кто она без России? Кому нужна?" – пишут комментаторы.

К слову, Вайкуле не впервые критикует Дронова. Ранее в интервью она назвала Ярослава стариком из-за его патриотических песен.